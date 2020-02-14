Эрдоган: Турция все больше укрепляет связи с Пакистаном
БАКУ /Trend/ - Турция все больше укрепляет связи с Пакистаном.
Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, выступая в парламенте Пакистана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По словам главы государства, Турция и Пакистан имеют тесные связи во всех сферах, включаю экономику, торговлю.
«Турция активно поддерживает Пакистан в борьбе с террором», - добавил Эрдоган.
Отметим, что президент Турции находится с официальным визитом в Пакистане.
Напомним, что по итогам 2019 года товарооборот Турции и Пакистана составил 803,257 миллиона долларов.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu
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