Эрдоган: Турция все больше укрепляет связи с Пакистаном

БАКУ /Trend/ - Турция все больше укрепляет связи с Пакистаном.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, выступая в парламенте Пакистана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам главы государства, Турция и Пакистан имеют тесные связи во всех сферах, включаю экономику, торговлю.

«Турция активно поддерживает Пакистан в борьбе с террором», - добавил Эрдоган.

Отметим, что президент Турции находится с официальным визитом в Пакистане.

Напомним, что по итогам 2019 года товарооборот Турции и Пакистана составил 803,257 миллиона долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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