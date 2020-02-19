Пассажирский автобус опрокинулся в Турции, много пострадавших

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Кайсери опрокинулся пассажирский автобус, сообщает Trend со ссылкой на местные СМИ.

Согласно информации, ДТП произошло на 141 километре автомобильной дороги Кайсери-Малатья. В результате происшествия пострадали 14 человек.

На место ДТП привлечено большое количество бригад скорой помощи. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, а затем они были доставлены в ближайшие больницы.

В связи с ДТП начато расследование.