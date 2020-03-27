Число жертв коронавируса в Турции достигло 92 человек
БАКУ /Trend/ - В Турции за последние сутки еще 17 человек скончались от нового типа коронавируса.
Об этом сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
По его словам, общее число погибших достигло 92 человек.
Министр также сказал, что общее количество подтвержденных случаев заражения возросло до 5698.
Он сказал, что 42 пациента выздоровели и выписаны из больниц, 344 человека находились на лечении в отделениях интенсивной терапии.
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