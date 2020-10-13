Обстрел азербайджанских городов означает обстрел турецких городов – турецкие СМИ

БАКУ/Trend/ - Армения подвергла к обстрелу турецкие города, как сообщает в понедельник Trend, об этом написал известный турецкий колумнист Йылмаз Оздил.

Йылмаз отметил, что обстрел азербайджанских городов - побратимов городов Турции, означает обстрел турецких городов.

Он отметил, что в целом, 20 городов Азербайджана являются побратимами с городами Турции.

Отметим, что 11 октября примерно в 02:00, армянскими вооруженными силами тяжелому обстрелу был подвергнут находящийся вне зоны ведения боевых действий второй по величине город Азербайджана Гянджа, в результате ракетного обстрела многоквартирного жилого здания в центре города погибли десять мирных жителей, пострадали 35 человек, также нанесен ущерб более 10 многоквартирным домам и более 100 различным объектам.