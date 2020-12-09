Турция почти на половину сократила экспорт зерновых в Иран

БАКУ /Trend/ - В январе-октябре 2020 года экспорт зерновых и бобовых из Турции в Иран сократился на 41,99 процента по сравнению с показателем аналогичного периода 2019 года, составив 75,652 миллионов долларов.

Об этом сказали Trend в министерстве торговли Турции.

В октябре 2020 года экспорт зерновых и бобовых из Турции в Иран сократился на 0,56 процентов по сравнению с показателем октября 2019 года и составил 7,631 миллионов долларов.

Отметим, что в январе-октябре 2020 года экспорт зерновых и бобовых на мировые рынки из Турции вырос на 4,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,921 миллиардов долларов.

Экспорт зерновых и бобовых составляет 4,4 процента от общего экспорта страны за январь-октябрь текущего года.

В октябре 2020 года Турция экспортировала на мировые рынки зерновых и бобовых на сумму 671,062 миллиона долларов, что на 3,8 процента меньше показателя за аналогичный месяц 2019 года

Экспорт зерновых и бобовых из Турции в октябре 2020 года составил 3,9 процента от общего экспорта страны.

За последние 12 месяцев (октябрь 2019- октябрь 2020) Турция экспортировала зерновые и бобовые на сумму 7,71 миллиардов долларов

(Редактор: Наталья Кочнева)