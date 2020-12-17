Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 1,69 миллона человек
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 240 человек, общее число жертв заболевания достигло 17 121.
Об этом, как передает Trend, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 1 928 165, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 29 718 тестов.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 29 922 человек, общее число выздоровевших достигло 1 691 113.
Лента новостей
Огонь, вода и медная труба Тамерлана Махмудова… Удостоенный медали "За Родину", посмертно (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Адили Намазовой
В Ташкенте прошла онлайн-презентация книги азербайджанского политолога "Феномен Амира Тимура" (ФОТО)
Санкции США нацелены на то, чтобы Турция не развивала оборонную промышленность - Реджеп Тайип Эрдоган
Şəhid anası rütbəsi! Трогательная исповедь матери шехида Турала Гасымова, удостоенного медали "За Родину" (ФОТО)
Карабах - это Азербайджан! Все средства от новой книги для детей будут перечислены в Фонд "YAŞAT" (ФОТО)
Азербайджанский фильм удостоен двух наград международного кинофестиваля о правах человека (ВИДЕО, ФОТО)
«Лаборатория Касперского»: в Азербайджане более чем в два раза выросло количество атак через протокол для удалённого доступа
Состоялось заседание Руководящего комитета по реализации Рамочной программы сотрудничества между Туркменистаном и ООН на 2021-2025 годы (ФОТО)
В Баку раздали "Золотые гранаты" – названы победители Международного фестиваля короткометражных фильмов
В Азербайджане выявлены еще 4 077 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 3854 человека вылечились
По поручению Президента Ильхама Алиева будут проведены мероприятия по плановому восстановлению города Шуша