Президент Эрдоган предложил свое посредничество между Россией и Украиной - Фахреттин Алтун
БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоагн предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.
Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал руководитель Управления по связям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун.
"Мы стали свидетелями очередной войны в нашем регионе. Президент Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у нас крепкие отношения с обеими странами. Он также призвал к единой позиции со стороны союзников", - отметил Фахреттин Алтун.
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