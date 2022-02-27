Президент Эрдоган предложил свое посредничество между Россией и Украиной - Фахреттин Алтун

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоагн предложил стать посредником в переговорах между Россией и Украиной.

Как сообщает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал руководитель Управления по связям Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун.

"Мы стали свидетелями очередной войны в нашем регионе. Президент Эрдоган предложил выступить посредником между Россией и Украиной, поскольку у нас крепкие отношения с обеими странами. Он также призвал к единой позиции со стороны союзников", - отметил Фахреттин Алтун.