Турция решительно противостоит потокам лжи и дезинформации - Фахреттин Алтун

Турция - страна, на которую больше других обрушились потоки лжи и дезинформации. Однако вне всяких сомнений наша страна и ее руководство одержат вверх над попытками очернения имиджа. Об этом заявил глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в среду на медиа-саммите Турция-Африка в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Мы отвечали и отвечает на все обвинения. Хотел бы четко и ясно подчеркнуть, что антитурецкие круги и пятая колонна в самой Турции сообща с террористическими организациями не смогут противостоять курсу президента Реджепа Тайипа Эрдогана», - сказал Алтун.

Представитель Администрации турецкого лидера поздравил гостей саммита из 45 африканских стран с «Днем Африки», выразив надежду на то, что нынешнее мероприятие станет еще одним мостом дружбы между Турцией и странами второго по величине континента планеты.

Алтун отметил, что президент Эрдоган придает особое значение сотрудничеству со странами африканского континента.

Благодаря лидерству, решимости и искренним усилиям президента, в последние 20 лет турецко-африканским отношениям придан беспрецедентный импульс, подчеркнул он.

Алтун напомнил, что Анкара в 2005 году получила статус наблюдателя в Африканском союзе, и этот же год по поручению турецкого лидера был объявлен в Турции «Годом Африки».

«В 2008 году, когда Африканский союз объявил Турцию «стратегическим партнером», наши контакты достигли самого высокого уровня. Так, отношения с Африкой стали одним из приоритетов внешней политики Турции. Были проведены саммиты партнерства Турция-Африка, первый в Стамбуле в 2008 году и второй в Малабо в 2014 году, на этих саммитах была обеспечена институционализация наших отношений. Наконец, в декабре президент Турции провел в Стамбуле 3-й саммит партнерства Турция-Африка. Несомненно, интерес Турции к Африке является искренним, долгосрочным и, самое главное, твердо приверженным принципу взаимной выгоды. Мы на каждом шагу показываем это нашим африканским братьям, и видим, что это взаимно», - сказал Алтун.

Если в 2002 году на африканском континенте было всего 12 посольства Турции, то сегодня это число достигло 43. Такие учреждения и организации, как TIKA, YTB, Институт Юнуса Эмре, AFAD, Фонд просвещения, Религиозный фонд Турции и неправительственные организации, также осуществляют деятельность по всей Африке, констатировал представитель Администрации президента Турции.