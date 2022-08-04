Пассажиропоток в аэропорту Антальи приблизился к допандемийной отметке

Услугами аэропорта Антальи в январе-июле воспользовалось около 15,5 млн туристов со всех уголков мира, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Показатели по пассажиропотоку в воздушной гавани приблизились к допандемийной отметке.

В 2019 году услугами аэропорта туристической столицы Турции воспользовалось свыше 35 млн пассажиров.

В январе-июле в Анталью воздушным путем прибыло 6 млн 688 туристов.

Воздушная гавань за тот же период обслужила 99 554 рейсов.

В январе-июле в город воздушным транспортом прибыло около 8 млн туристов.

За тот же период воздушная гавань обслужила около 19 млн 387 туристов (на внутренних и международных линиях) и 111 299 рейсов.

Таким образом, с начала года показатели по пассажиропотоку и числу обслуживаемых рейсов в аэропорту Антальи приблизились к допандемийным.

Аэропорт Антальи принимает гостей в основном из Германии, России, Великобритании, Польши, Казахстана, Румынии, Нидерландов и Швейцарии.