Сенат США может одобрить передачу Турции F-16

Из внесенного в Сенат США проекта Закона о гособороне на 2023 финансовый год (NDAA) будут исключены поправки, направленные на блокирование потенциальной продажи самолетов F-16 Турции. Об этом сообщают источники в Конгрессе США, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Поправки, предусматривающие запрет на передачу Анкаре истребителей и комплектующих к ним, были предложены сенаторами-демократами Бобом Менендесом и Крисом ван Холленом.

В одобренную Палатой представителей версию закона была внесена поправка, аналогичная предложенной Ван Холленом и Менендесом. Но, как ожидается, она не войдет в совместный текст NDAA, согласованный обеими палатами Конгресса США.

После голосования в Сенате документ должен поступить на рассмотрение в Палату представителей и если там он также будет одобрен, его направят на подпись президенту США.

Поправки Ван Холлена-Менендеса предусматривали наложение ряда ограничений на продажу Турции F-16 и комплектующих для их модернизации.

Кроме того, они содержали требование, обязывающее президента уведомлять Конгресс о «конкретных шагах», которые он предпринял для обеспечения того, чтобы Турция «не использовала военные самолеты для несанкционированных облетов греческой территории или военных операций против союзников США».