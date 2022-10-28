Турция и Израиль вступили на новый этап отношений - Хулуси Акар

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретил министра обороны Израиля Бенни Ганца, находившегося с официальным визитом в Турции в Министерстве национальной обороны военной церемонией, передает Trend со ссылкой на "Анадолу". Министры сначала провели встречу один на один, затем председательствовали на встрече делегаций. После переговоров стороны сделали совместное заявление для прессы.

Говоря об отношениях между Турцией и Израилем, министр Акар сказал: «Взаимные встречи нашего президента с президентом и премьер-министром Израиля стали важным поворотным моментом в отношениях между Турцией и Израилем. Турция и Израиль являются важными игроками в нашем регионе. В то же время у нас есть серьезные исторические, культурные связи и общие ценности. Уверен, что развитие отношений и сотрудничества с Израилем, особенно в таких областях, как оборона, безопасность и энергетика, приведет к важным положительным результатам в вопросе регионального мира и стабильности и внесет значительный вклад».