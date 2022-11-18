Турция вносит вклад в региональную и глобальную стабильность

Турция вносит существенный вклад в региональную и глобальную стабильность. Об этом заявил в пятницу глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

"Усилия Турции во имя мира и стабильности приносят результаты и в российско-украинской войне. Наш президент, являющийся единственным лидером, который может встречаться с лидерами как России, так и Украины, с самого начала стремился к открытому диалогу, дипломатическому урегулированию (украинского кризиса-ред.) и справедливому миру", - констатировал Алтун, выступая на Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) в Стамбуле.

"Благодаря доверию Турции и ее президенту удалось дать старт переговорам между Россией и Украиной на территории нашей страны. Хотя этот процесс пока кажется прерванным, мы верим, что сможем вернуться к переговорам и добиться прочного мира", - продолжил он.

По его словам, на сегодняшний день Турция по праву обрела на международной арене статус "стабилизирующей силы".

Касаясь темы "зерновой сделки", заключенной в Стамбуле между РФ, Украиной, ООН и Турцией, Алтун отметил, что Анкара "взяла на себя ключевую роль в предотвращении глобального продовольственного кризиса".

Глава Управления также отметил, в рамках принципиальной и конструктивной политики Анкары Национальное разведывательное управление Турции (MIT) организовало в турецкой столице встречу руководителей американской и российской разведок, на которой были обсуждены угрозы региональной и глобальной безопасности.

"Данная инициатива, являющаяся блестящим примером «разведывательной дипломатии», еще раз продемонстрировала потенциал Турции и ее «стабилизирующую силу", - добавил он.