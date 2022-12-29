Глава МИД Турции и генсек ООН обсудили зерновой коридор

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", сообщает пресс-служба турецкого МИД.

Обсуждены текущая ситуация в Афганистане, а также события вокруг Украины с акцентом на зерновую сделку.

Стороны обменялись мнениями по вопросу оказания трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Также затронута тема выполнения резолюции по "нулевым отходам", принятой Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Турции.