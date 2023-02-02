За 20 лет в развитие транспорта и информационной сферы в Турции вложено в целом $200 млрд - Эрдоган

За двадцать лет правления Партии справедливости и развития (ПСР) в развитие транспорта и информационной сферы Турции вложено в целом 200 млрд долларов. Эти инвестиции приближают Турцию к цели вхождения в число ведущих держав на политической и экономической арене мира. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь в четверг в режиме видеоконференции к участникам церемонии открытия трассы Афьон-Шухут.

По его словам, правительство Турции готовит новые инициативы в данном направлении.

Турецкий лидер привлек внимание к реализации инфраструктурных мега-проектов, вносящих вклад в сообщение между Европой и Азией. К их числу, президент Эрдоган причислил подвесные мосты Явуза Султана Селима и "Чанаккале-2015".

По его словам, цель правительства – максимально упростить транспортное сообщение с каждым уголком страны. "Водители уже не опасаются высокогорных дорог и глубоких ущелий. Проблема решена благодаря многочисленным тоннелям и виадукам", - констатировал он.

Глава государства напомнил, что за последние десятилетия в Турции построено около 23 тыс. км новых дорог. "Мы планируем довести этот показатель до 29 тыс. км. При этом сеть аэропортов охватила 57 из 81 провинции Турции", - сказал президент.