Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Турция и Азербайджан искренни в шагах, предпринимаемых для развития Южного Кавказа - Чавушоглу

Турция Материалы 3 февраля 2023 18:06 (UTC +04:00)
Турция и Азербайджан искренни в шагах, предпринимаемых для развития Южного Кавказа - Чавушоглу

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан искренни в шагах, предпринимаемых для развития Южного Кавказа.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в совместном с министром иностранных дел Аргентины Сантьяго Кафьеро заявлении для прессы.

Целью является развитие Южного Кавказа в условиях мира, сказал он.

"Турция и Азербайджан искренни в шагах, предпринимаемых для развития Южного Кавказа. Я надеюсь, что Южный Кавказ будет регионом развития и мира", - сказал Чавушоглу.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости