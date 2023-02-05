Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В Стамбуле проведена спецоперация против ИГ

Турция Материалы 5 февраля 2023 01:51 (UTC +04:00)
В Стамбуле проведена спецоперация против ИГ

Читайте Trend в

В ходе операции, проведенной в Стамбуле, задержаны 15 человек, которые подозреваются в получении приказов от террористической организации ИГ в отношении провокаций против некоторых генеральных консульств и мест поклонения культа христианских и еврейских граждан, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Команды Антитеррористического отдела Департамента полиции Стамбула начали работу по расшифровке деятельности террористической организации ИГ и задержанию подозреваемых.

Было установлено, что подозреваемые имели связи с террористической организацией ИГ, прибывали в конфликтных зонах. Но конкретных угроз в отношении генеральных консульств и мест поклонения культу христианских и еврейских граждан с их стороны обнаружить не удалось.

Задержаны 15 подозреваемых, которых доставили в здание суда после завершения процедур со стороны полиции.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости