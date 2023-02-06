Турция выработает ответ на ситуацию с закрытием консульств нескольких стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что кабинет министров намерен в понедельник принять решение о том, какие ответные меры нужно принять в контексте ситуации с закрытием в республике консульств западных стран. Об этом он сказал в воскресенье во время общения с молодежью в городе Айдын, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Наш министр иностранных дел ранее вызвал всех послов этих стран. Им был предъявлен ультиматум, что или они прекратят так действовать, или цена будет высокой. В понедельник у нас заседание кабинета министров. Там мы примем необходимые решения", - сказал он.

На минувшей неделе генконсульства западных стран в Стамбуле приостановили работу под предлогом угрозы безопасности. После этого в МИД Турции были вызваны главы дипломатических миссий, в том числе государств, приостановивших работу своих генконсульств (Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландов, США, Франции, Швейцарии и Швеции). Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что безопасность всех дипломатических учреждений в Турции обеспечивается на основе международных соглашений.