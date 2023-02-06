В Турции одно за другим произошли еще два сильных землетрясения (ВИДЕО)

БАКУ/Trend - В Турции одно за другим произошли еще два сильных землетрясения.

Как сообщает Trend, подземные толчки были зафиксированы в турецких провинциях Кахраманмараш, Адана, Хатай, Османие и Мерсин.

Первое землетрясение было магнитудой 7,8. Позже произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,3.

Напомним, что сегодня в утренние часы в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Землетрясение произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе.

На данный момент число погибших в результате землетрясения достигло 912 человек, в результате землетрясения пострадали 5 385 человек, из-под завалов спасены 2470 человек.