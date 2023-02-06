Все футболисты команды Кахраманмараша под завалами в результате землетрясения в Турции

БАКУ /Trend/ - В Турции в результате землетрясения разрушилось здания отеля, в котором находились игроки футбольного клуба "Kahramanmaraşspor".

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, члены команды находятся под завалами. Пока удалось спасти лишь одного члена технического персонала, продолжается работа по спасению остальных.

Напомним, что сегодня в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. На данный момент число погибших в результате землетрясения достигло 912 человек, пострадали 5 385 человек, из-под завалов спасены 2470 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)