Закрыт аэропорт турецкой провинции Хатай

БАКУ /Trend/ - Закрыт лишь аэропорт Хатай, пассажироперевозки другими аэропортами доступны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сегодня сказал вице-президент Турции Фуат Октай.

"Думаем, что цифры по числу погибших в результате землетрясения будут расти. Плохие погодные условия влияют на ход спасательных операций", - сказал он.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 1 541, пострадали 9 733 человек.