Байден выразил соболезнования Эрдогану в связи с землетрясением в Турции

Президент США Джо Байден позвонил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате разрушительного землетрясения на юге страны.

Об этом сообщает Управление по связям Администрации президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава Белого дома пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим из-за стихийного бедствия.

Отметим, что сегодня утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.