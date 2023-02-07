Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

60 217 человек участвуют в поисково-спасательных работах в пострадавшем от землетрясения регионе Турции

Турция Материалы 7 февраля 2023 21:04 (UTC +04:00)
60 217 человек участвуют в поисково-спасательных работах в пострадавшем от землетрясения регионе Турции

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 60 217 человек участвуют в поисково-спасательных работах в пострадавшем от землетрясения регионе Турции.

Как передает Trend, об этом заявил генеральный директор Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) по рискам и ликвидации последствий землетрясений Орхан Татар.

По его словам, помощь должна быть скоординирована.

"Произошло 425 толчков подряд. Это 5 и более баллов. Такие толчки будут продолжаться некоторое время", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости