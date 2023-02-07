Назван регион с наибольшим количеством жертв в результате землетрясения в Турции

БАКУ /Trend/ - Назван регион с наибольшим количеством погибших в результате землетрясения в Турции.

Как передает Trend, об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"1647 человек погибли в Хатае, 1243 в Кахраманмараше, 504 в Газиантепе, 127 в Шанлыурфе, 167 в Адане, 896 в Адыямане, 201 в Малатье", - сказал он.

Он также отметил, что из-под завалов в Хатае были спасены 1846 человек.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.