БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра посетит провинции Турции, которые пострадали от землетрясения.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора с семьей депутата Якупа Таша, который погиб в результате землетрясения.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 434, пострадал 31 777 человек.