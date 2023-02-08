Возобновился пожар в порту Искендеруна

БАКУ /Trend/ - В порту Искендеруна возобновился пожар, который ранее был взят под контроль.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

"К вечеру пожар в Искендеруне, казалось, был взят под контроль, однако некоторое время назад он возобновился. Тушение пожара продолжается. В тушении участвуют корабли", - сказал он.

Напомним, что во время землетрясений в Турции, которые затронули 10 провинций страны, по неизвестной причине вспыхнул пожар в контейнерах в порту Искандеруна.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 894, пострадал 34 810 человек.