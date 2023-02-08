Китайские спасатели прибыли в Турцию

БАКУ /Trend/ - Китайская спасательная команда из 82 человек прибыла в аэропорт Аданы в 4:30 утра по местному времени в среду, пролетев более 8 тысяч км на самолете Air China, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 894, пострадал 34 810 человек.