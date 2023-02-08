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Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции

Турция Материалы 8 февраля 2023 16:12 (UTC +04:00)
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Со вчерашнего дня граждане Азербайджана приходят к зданию посольства Турции в Баку, чтобы выразить поддержку и почтить память погибших при землетрясении в братской стране.

Как сообщает Trend, в память о жертвах землетрясения люди возлагают цветы к мемориальному уголку, созданному перед дипмиссией.

В посольстве Турции в Азербайджане приспущен государственный флаг в связи с объявлением семидневного национального траура по жертвам землетрясения.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.
В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574, раненных – 49 133.

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