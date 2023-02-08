Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

В турецком городе Хатай поднялся уровень моря, здания на побережье эвакуированы (ФОТО)

Турция Материалы 8 февраля 2023 17:23 (UTC +04:00)
В турецком городе Хатай поднялся уровень моря, здания на побережье эвакуированы (ФОТО)

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения в Искендерунском районе Хатая, поднялся уровень моря.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, затоплены дороги, площади и рабочие места на прибрежном бульваре. Из-за риска затопления дома и здания расположенные вдоль побережья были эвакуированы.

Отмечается, что с момента землетрясения прошло два дня, но уровень моря не понизился.

После стихийного бедствия люди стараются оставаться в парках и на крытых уличных рынках.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.
В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 8 574, раненных – 49 133.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

В турецком городе Хатай поднялся уровень моря, здания на побережье эвакуированы (ФОТО)
В турецком городе Хатай поднялся уровень моря, здания на побережье эвакуированы (ФОТО)
В турецком городе Хатай поднялся уровень моря, здания на побережье эвакуированы (ФОТО)
В турецком городе Хатай поднялся уровень моря, здания на побережье эвакуированы (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости