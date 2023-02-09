Реджеп Тайип Эрдоган вновь отправится в зону землетрясения

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который продолжает руководить мерами ликвидации последствий в зоне землетрясения, сегодня проведет осмотр работ, проводимых в Газиантепе, Османие и Килисе.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на турецкие СМИ, вчера Эрдоган отправился в Искендерунский район, после Кахраманмараша и Хатая.

Здесь он встретился с гражданами, получил информацию от уполномоченных лиц и отдал необходимые поручения.

Ожидается, что сегодня он отправится в Газиантеп, Османие и Килис, где продолжит руководить работами в зоне землетрясения.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)