Зона землетрясения в Турции - последние сводки (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7.7.

Как сообщает Trend, очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 14351 человек, 63794 получили ранения. Всего стихией разрушено 6444 здания.

Отметим, что в первый день трагедии, 6 февраля, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования МЧС Азербайджана в количестве 420 человек были отправлены в Турцию в целях поддержки поисково-спасательных операций, проводимых в районе землетрясения. Кроме того, 8 февраля по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, еще одна группа азербайджанских спасателей в составе 227 человек отправилась в братскую страну. Также были отправлены мобильный полевой госпиталь МЧС и группа из 41 специалиста, палатки для размещения людей, пострадавших от землетрясения, одеяла и обогреватели, а также три контейнера для мобильного полевого госпиталя. Затем в Турцию для помощи были отправлены 13 транспортных средств специального назначения.

Также по поручению Первой леди Азербайджана, Фонд Гейдара Алиева направляет в братскую страну гуманитарную помощь. Фонд уже направил в братскую страну 36 тонн гуманитарной помощи.

В Баку, Гяндже, Нахчыване созданы пункты сбора помощи Турции.

Предприниматели, работающие в Азербайджане, также передают свою помощь в Турцию через платформу "Братская помощь".