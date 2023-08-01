Цель армянского лобби – помешать нормализации турецко-армянских отношений – Омер Челик

БАКУ /Trend/ - Цель армянского лобби – помешать нормализации турецко-армянских отношений.

Как передает Trend, об этом написал на своей странице в Twitter зампредседателя и официальный представитель правящей партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

По его словам, платформа Disney поддалась давлению армянского лобби и отменила сериал "Ататюрк".

"Такое отношение указанной платформы является неуважением к ценностям Турецкой Республики и нашего народа. Как мы неоднократно заявляли, эта сеть, которая продвигает в США утверждения о так называемом "геноциде", использует исторические события как инструмент для своей лживой политики. Единственная цель этого лобби - не допустить нормализации турецко-армянских отношений, как это неоднократно наблюдалось", - написал он.