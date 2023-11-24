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"Siper" будет введен в эксплуатацию для командования ВВС Турции в 2024 году

Турция Материалы 24 ноября 2023 09:43 (UTC +04:00)
"Siper" будет введен в эксплуатацию для командования ВВС Турции в 2024 году

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - "Siper" будет введен в эксплуатацию в 2024 году для командования ВВС Турции.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом сообщается в аккаунте ASELSAN в социальной сети Facebook.

Отмечается, что проект "Siper", реализуемый по инициативе Президиума оборонной промышленности Турции для удовлетворения потребности в региональных системах противовоздушной и противоракетной обороны дальнего радиуса, завершен.

"Система "Siper", которая в настоящее время оснащена самыми передовыми технологиями, возьмет на себя важные задачи для нашей национальной безопасности", - отметил глава Управления оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн.

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