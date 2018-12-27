Госсекретарь США встретится с премьером Ирака 11 января

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с премьер-министром Ирака Адиль Абдул-Махди в Багдаде 11 января, сообщила журналистам президентского пула пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

«(Президент США Дональд) Трамп пригласил премьер-министра Ирака посетить Белый дом, и премьер-министр согласился. Сандерс рассказала, что 11 января госсекретарь Майк Помпео встретится с премьер-министром Ирака в Багдаде», - сообщают журналисты по итогам общения с Сандерс в Германии, куда Трамп прибыл, чтобы посетить американских военных, сообщения журналистов приводит пресс-служба Белого дома.

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