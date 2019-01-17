США рассматривают возможность выведения элементов систем ПРО в космос

США предметно рассматривают возможность размещения в космосе системы средств обнаружения ракет, которые помогут фиксированию и сопровождению целей. Также будет изучаться целесообразность выведения в космическое пространство перехватчиков, в том числе лазеров. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома, выступая в среду на брифинге, который посвящен обнародованию новой стратегии развития американской системы противоракетной обороны (ПРО), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

У него поинтересовались, рассматривается ли идея создания своего рода пояса спутников со средствами обнаружения. Представитель Белого дома ответил, что США изучает возможность размещения пояса из сенсоров, чтобы помочь раннему обнаружению и отслеживанию ракет после их запуска. "Мы рассматриваем космос как важную сферу, как новый уровень возможностей", - отметил он.

Также ему задали вопрос, может ли выведение на орбиту противоракетных сенсоров естественным образом повлечь за собой размещение в космическом пространстве перехватчиков. Чиновник подчеркнул, что нет "некой естественной или закономерной последовательности [развертывания] каких-либо возможностей", добавив, что в Вашингтоне намерены изучить "аспекты реализации, эффективности, финансовой целесообразности", а также стратегические аспекты размещения там таких технологий и только после этого дать соответствующие рекомендации, если "это будет иметь смысл".

На вопрос, существует ли вероятность, что Вашингтон может вывести в космос лазеры, выполняющие функции перехватчиков, он заявил, что если это имеет смысл, то США изучат этот вопрос.

Ожидается, что новую стратегию развития американской системы ПРО обнародует 17 января президент Дональд Трамп. Предполагается, что в этот же день будут даны детальные пояснения о доктрине и опубликован ее текст.

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