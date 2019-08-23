Умер миллиардер Дэвид Кох

23 августа 2019 17:11 (UTC+04:00)

Американский миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох, один из членов влиятельного клана Кохов, умер в возрасте 79 лет, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

В июне 2018 года стало известно, что Кох по состоянию здоровья уходит с поста вице-президента промышленного конгломерата Koch Industries, а также прекращает участие во всех политических организациях. По последним оценкам агентства Bloomberg, состояние Коха превышало $58,7 млрд. Принадлежащий Кохам Koch Industries входит в число крупнейших частных компаний США и традиционно содействует республиканцам.

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