ВС США разрешил администрации Трампа ограничить предоставление убежища

12 сентября 2019 03:47 (UTC+04:00)

Верховный суд США разрешил администрации Трампа ограничить предоставление убежища иностранцам, следует из постановления суда, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее администрация Трампа выпустила указ, согласно которому власти США намерены отказать в праве на предоставление убежища на южной границе страны с Мексикой тем мигрантам, которые до ее прохождения пересекли территорию другого государства, говорится в опубликованном на сайте Федерального реестра документе. После этого, однако, решение было заблокировано окружным судом штата Калифорнии.

"Заявление (администрации Трампа - ред.) одобрено судом", - говорится в опубликованном документе.

За одобрение прошения высказались семь судей, двое - против

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