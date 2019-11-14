В день начала импичмента Трампа в его предвыборный фонд поступило $3 млн

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа в день первых открытых слушаний в Палате представителей по импичменту собрал пожертвования в размере $3,1 млн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг телекомпания Fox News.

В сентябре, после того, как спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ, штат Калифорния) объявила о начале процесса импичмента, штаб Трампа, по данным Брэда Паскала, собрал в течение суток $5 млн пожертвований.

В третьем квартале нынешнего года, отметила телекомпания Fox News, штаб Трампа и Национальный комитет Республиканской собрали $125 млн на ведение предвыборной кампании, а всего с начала года - $308 млн. О намерении добиваться второго срока на посту президента Трамп объявил еще в день инаугурации 20 января 2017 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.