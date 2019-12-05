Трампа проинформировали об инциденте со стрельбой в Перл-Харбор

Президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте со стрельбой на военно-морской верфи в Перл-Харбор в штате Гавайи. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Президент (Трамп - ред.) проинформирован о стрельбе на объединенной базе Перл-Харбор - Хикэм и продолжает следить за ситуацией", - сообщается в заявлении.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла на военно-морской верфи в Перл-Харбор около 3.30 мск, в связи с инцидентом была закрыта объединенная база Перл-Харбор - Хикэм. Спустя время базу открыли. Личность стрелка была установлена, им оказался матрос.

По информации базы, трое гражданских сотрудников минобороны США были ранены, подтверждена смерть одного человека. В свою очередь, телеканал Hawaii News Now сообщил, что стрелок застрелил двух человек и покончил с собой.

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