Пелоси заявила, что Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту

18 декабря 2019 23:42 (UTC+04:00)

Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси заявила, что президент Дональд Трамп нарушил конституцию и подлежит импичменту, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Президент использовал силу своих должностных полномочий для того, чтобы получить личную политическую выгоду за счет национальной безопасности", - заявила Пелоси. Также, по ее словам, Трамп пытался добиться иностранного вмешательства в выборы.

Спикер сказала, что открывает дебаты об импичменте "со всей серьезностью и с грустью".
"Трагично, что действия президента сделали импичмент необходимым. Он не оставил нам выбора", - сказала Пелоси.

Спикер была одета в черное платье с золотой брошью в виде орла — государственного символа США.

Палата представителей формально открыла прения по импичменту президенту. За начало прений проголосовало большинство в лице демократов, республиканцы были против.

На прения отведено шесть часов, хотя предыдущая стадия — обсуждение правил голосования — де-факто заняла два часа вместо отведенного часа. Кроме того, фактически дебаты велись и до их формального открытия — демократы требовали объявить Трампу импичменту, республиканцы выступали против.

В конце дня в среду палата должна проголосовать по двум статьям импичмента — превышение полномочий и воспрепятствование работе конгресса.

Демократы заявляют, что Трамп задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.

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