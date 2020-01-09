В США разрешили тратить бюджет Пентагона на постройку стены с Мексикой

Федеральный апелляционный суд в США отменил решение суда нижестоящей инстанции, заблокировавшей план администрации президента Дональда Трампа использовать 3,6 миллиарда долларов из бюджета Пентагона для строительства стены на границе с Мексикой. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Марк Эспер официально одобрил перераспределение финансирования 127 программ, чтобы выделить 3,6 миллиарда долларов, которые пошли бы на строительства около 175 миль (281 километр) заграждений. В декабре федеральный суд в Эль-Пасо посчитал, что попытка администрации перераспределить средства, предназначенные для военного строительства, путем объявления чрезвычайного положения была незаконной, в связи с чем заблокировал план Трампа использовать средства Пентагона для строительства стены.

Согласно решению апелляционного суда Нового Орлеана, у истцов не было достаточно оснований для передачи дела в суд. Газета отмечает, что хотя новое решение не окончательное, на данный момент администрация президента получила зеленый свет на использование части военного бюджета.

Трамп с момента своего избрания ведет политику по сокращению нелегальной миграции. Он обещал перед выборами 2016 года построить стену на сухопутной границе с Мексикой, откуда в США прибывает наибольшее число нелегальных иммигрантов. Вопрос о строительстве стены вызвал бюджетный кризис в конце 2018 - начале 2019 года. В результате Трамп не смог получить от конгресса затребованные деньги и перераспределил другие статьи бюджета для строительства заграждений на границе.

Трамп заявлял, что вся стена протяженностью 500-550 миль будет построена к следующим выборам в 2020 году. Администрация Трампа заявила, что возьмет часть средств строительство новых заграждений на границе с Мексикой из других статей бюджета. Трамп воспользовался для этого объявлением режима ЧП на границе, которое позволяет задействовать средства, уже выделенные конгрессом на другие цели.

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