Второй день в США бушует снежный шторм

Как минимум три человека погибли в результате снежного шторма в американском штате Алабама. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщило местное отделение Национальной метеорологической службы в Twitter.

Ранее три человека погибли в Луизиане и один в Техасе. Снежный шторм бушует второй день.

"Мы подтвердили три смертельных случая возле Кэрроллтона в округе Пиккенс", - сообщила метеослужба.

Кроме того, "зимний шторм, направляется в Чикаго и в эти выходные может накрыть город и его пригороды сильным градом со снегом и местами более чем полуфутовыми снежными заносами", - сообщает телеканал ABC News.

По его данным, отменены более 1 тысячи авиарейсов.

По данным агенства Рейтер, за два прошедших дня тысячи домов остались без электричества в результате снежного шторма, обрушившегося на семь штатов от Техаса до Мичигана.

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