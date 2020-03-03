Пенс заявил, что лекарства от коронавируса могут быть готовы в США к лету

Новые лекарственные средства для оказания помощи заразившимся коронавирусом могут быть готовы в США летом или в начале осени. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в понедельник на брифинге для журналистов в Белом доме вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс.

"Вакцина может не быть доступна до конца этого года или начала следующего. Однако лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени", - сказал он.