Тайка Вайтити снимет новые "Звездные войны"

Новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити снимет продолжение киносаги "Звездные войны". Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщается в объявление студии Walt Disney Co.

Вайтити, снявший финальный эпизод первого сезона сериала "Мандалорец" для онлайн-сервиса Disney+, станет режиссером и соавтором сценария нового художественного фильма "Звездные войны". Его соавтором станет шотландский сценарист Кристи Уилсон-Кернс, участвовавшая в написании сценария военной драмы "1917" Сэма Мендеса.

Название будущего фильма, как и дата выхода картины в прокат, пока не известны.

Тайка Вайтити стал лауреатом премии "Оскар-2020" за лучший адаптированный сценарий с фильмом "Кролик Джоджо" (2019).