В Миннеаполисе ввели комендантский час
Комендантский час вводится в городе Миннеаполис (штат Миннесота), где не утихают акции протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом говорится в опубликованном в пятницу указе мэра города Джейкоба Фрея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Мэр Фрей задействовал чрезвычайную меру <...>, которая предусматривает введение в городе Миннеаполис комендантского часа с 20:00 29 мая и в течение выходных", - говорится в указе.
Комендантский час действует с 20:00 до 06:00 в ночь на субботу и на воскресенье. В эти часы населению города воспрещается находиться на улицах города. За нарушение запрета вводятся штраф в размере от $1 тыс. и выше, а также лишение свободы на срок от 90 дней.
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