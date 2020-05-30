В Миннеаполисе ввели комендантский час

Комендантский час вводится в городе Миннеаполис (штат Миннесота), где не утихают акции протеста в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом говорится в опубликованном в пятницу указе мэра города Джейкоба Фрея, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мэр Фрей задействовал чрезвычайную меру <...>, которая предусматривает введение в городе Миннеаполис комендантского часа с 20:00 29 мая и в течение выходных", - говорится в указе.

Комендантский час действует с 20:00 до 06:00 в ночь на субботу и на воскресенье. В эти часы населению города воспрещается находиться на улицах города. За нарушение запрета вводятся штраф в размере от $1 тыс. и выше, а также лишение свободы на срок от 90 дней.