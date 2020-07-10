Тропический шторм "Фэй" образовался у атлантического побережья США

Тропический шторм "Фэй" сформировался в Атлантическом океане неподалеку от побережья США. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, шторм был обнаружен с помощью разведывательного самолета в непосредственной близости от побережья штата Северная Каролина. По прогнозам метеорологов, он принесет сильные дожди и порывистый ветер в центральные и южные районы атлантического побережья Соединенных Штатов.

Скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 20 м/с. Он движется в северном направлении со скоростью около 3 м/с.