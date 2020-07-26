Губернатор Техаса ввел режим чрезвычайной ситуации из-за урагана "Ханна"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в субботу в ряде округов Техаса из-за урагана "Ханна". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте губернатора этого штата Грега Эбботта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из документа, в прибрежных районах на юге Техаса ожидаются бури, проливные дожди и наводнения. Есть угроза для жизни местного населения.

Режим ЧС вводится в 32 из 254 округов штата, по большей части прибрежных. Данная мера позволяет местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий стихийного бедствия. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США.

Как сообщается на сайте компании American Electric Power, которая отвечает за энергоснабжение в данном районе, без света остались почти 60 тыс. потребителей. Ранее власти рекомендовали эвакуироваться населению нескольких небольших прибрежных городов. Ситуация осложняется тем, что Техас входит в число штатов, где особенно быстро распространяется новый коронавирус.

Национальное управление гражданской обороны Мексики сообщило на своей странице в Twitter, что в ряде районов северо-восточных штатов Тамаулипас и Нуэво-Леон объявлен высокий ("оранжевый") уровень тревоги в связи с приближением урагана первой категории "Ханна".

Ожидается, что ураган обрушит на территорию Мексики сильные дожди, в некоторых районах прогнозируется выпадение от 150 до 250 литров воды на квадратный метр. Национальный координатор сил гражданской обороны Давид Леон Ромеро заявил, что власти оборудовали порядка 800 убежищ для населения. Для оказания помощи гражданам развернута группировка численностью 10 тыс. человек, включая спасателей, бойцов Нацгвардии и военнослужащих.

Ожидается, что циклон придет в Мексику утром в воскресенье по местному времени.