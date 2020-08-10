США отрепетировали прорыв ПВО

Военно-воздушные силы Соединенных штатов 4-6 августа провели учения, в которых были задействованы такие стелс-машины, как истребители пятого поколения F-35A Lightning II и F-22 Raptor, а также стратегический бомбардировщик B-2A Spirit и беспилотник RQ-170 Sentinel. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает The Drive.

Издание отмечает, что дополнительно в мероприятии приняли участие истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle и самолет радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler Военно-морских сил.

Целью репетиции названа отработка тактики и приемов взаимодействия техники для подавления и прорыва противовоздушной обороны (ПВО) условного противника, предполагающая использование малозаметных истребителей и беспилотников при поддержке средств радиоэлектронной борьбы.