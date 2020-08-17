Конгресс вернется с каникул, чтобы не дать Трампу запретить голосование по почте

Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что она отзывает законодателей с летних каникул на этой неделе для голосования за ранее подготовленный законопроект о защите почтового ведомства, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В письме к конгрессменам-членам палаты Пелоси заявила, что на голосование будет вынесен законопроект, запрещающий вносить любые изменения в услуги почтового ведомства, которые были введены с 1 января 2020 года.

Ее помощник сказал, что, вероятно, заседание может состояться в субботу текущей недели.

Ранее Пелоси заявляла: "Президент, его друзья и республиканцы в Конгрессе продолжают вести тотальную атаку на почтовое ведомство и его роль в обеспечении целостности выборов 2020 года, призывая граждан страны голосовать на президентских выборах по почте заранее, чтобы лишить республиканцев возможности не соглашаться с результатами выборов, мотивируя задержкой почтовых отправлений".

Президент Дональд Трамп выступает против проведения в ходе ноябрьских президентских выборов голосования по почте, эта форма объясняется необходимостью соблюдать социальное дистанцирование в условиях распространением коронавируса. По мнению президента, голосование по почте может привести к массовой фальсификации и задержке в подсчете голосов.

Демократы обвиняют Трампа в том, что он саботирует работу почтового ведомства и даже специально пытается задерживать доставку почты, чтобы иметь аргументы против такого голосования.