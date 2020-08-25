Трамп выдвинет кандидатуру Чеда Вулфа на пост министра внутренней безопасности

Американский президент Дональд Трамп заявил во вторник, что выдвинет кандидатуру Чеда Вулфа на пост руководителя Министерства внутренней безопасности США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я рад сообщить американской общественности, что исполняющий обязанности министра [внутренней безопасности] Чед Вулф будет выдвинут на пост министра внутренней безопасности. Чед проделал выдающуюся работу, и мы высоко ценим его службу!" - написал Трамп в Twitter.

Вулф исполняет обязанности министра внутренней безопасности с 13 ноября 2019 года. Его кандидатуру после официального выдвижения должен утвердить Сенат Конгресса США.

МВБ было создано в ноябре 2002 года (после серии терактов в США 11 сентября 2001 года) в результате слияния 22 различных ведомств и занимается широким кругом вопросов - от борьбы с терроризмом и кибербезопасности до пограничного и таможенного контроля и оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. В структуре министерства работают около 240 тыс. человек.