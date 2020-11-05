NBC спрогнозировал большинство демократов в палате представителей
Демократы сохранили большинство мест в Палате представителей Конгресса США по результатам выборов 2020 года, прогнозирует телеканал NBC, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Согласно данным телеканала, демократы выиграли 227 мест в нижней палате американского Конгресса, республиканцы получили 208 мест.
Всего в Палате представителей 435 мест. Для получения большинства необходимо получить не менее 218 мест.
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